NAZIONE, Patti chiari per Pezzella: l'ag. verrà in Italia

Come sottolinea La Nazione, sono giorni di riflessioni e contatti soprattutto in uscita per la Fiorentina. Anche se restano sempre primarie le questioni legate ai rinnovi di contratto. In particolare per quanto riguarda German Pezzella. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022, si è parlato di offerte in arrivo dalla Spagna e dall'Italia ma la novità è che l'agente Martin Guastadisegno arriverà a Firenze il 24 agosto. La speranza della Fiorentina è quella di convincere il manager a far rinnovare il contratto a Pezzella, almeno fino al 2023. C'è poi il caso Milenkovic che resta spinoso: la Fiorentina ha offerto un rinnovo triennale con uno stipendio più che raddoppiato, bisognerà capire se rispetterà le richieste del giocatore e del suo entourage.

LEGGI ANCHE: "LA SITUAZIONE DEI 2022"