NAZIONE, Ok Iachini, ma De Zerbi è in pole. Emery...

Nei giorni scorsi Rocco Commisso ha ribadito con forza che se per caso il campionato non dovesse terminare, Iachini sarebbe confermato senza se e senza ma. Ma La Nazione oggi in edicola scrive che se la A ripartirà, qualche dubbio resta. Sono tanti i nomi accostati alla panchina della Fiorentina, da Unai Emery a Luciano Spalletti. Ai dirigenti viola piacciono Roberto De Zerbi e Ivan Juric, mentre Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo restano ai margini. Il punto è che la Fiorentina non vuole ripetere l'errore fatto con Montella lo scorso anno e in caso di ripartenza - conclude il quotidiano - valuterebbe i risultati di Iachini per l'eventuale riconferma.