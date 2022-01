NARDELLA, Vlahovic? Fa male. Sullo stadio e cs...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato al Salotto dello Sport su Rtv38 anche della questione Vlahovic alla questione Vlahovic in merito al trasferimento di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: "Quando ho visto le cifre ho pensato che allora nel calcio non ci sia più etica e morale. E' davvero morale che un procuratore prenda quelle cifre? Fa male veder partire un giocatore della Fiorentina e andare alla Juve. Da tifoso questo dispiace molto. Il problema è comunque il calcio italiano, io sono un tifoso romantico. Noi sentiamo che alcuni calciatori esprimono belle parole per la squadra e la città e poi dopo due giorni se ne vanno. Ormai nel calcio contano solo i soldi. La questione non è se dare la colpa o meno a Rocco Commisso. Vedere Vlahovic con la maglia bianconera mi fa uscire qualche parolaccia. Io spero che il governo del calcio batta un colpo in situazione del genere. La questione ormai non è più rinviabile".

Sulla violazione dell'isolamento: "Ne ho parlato pochi minuti con il direttore dell'Asl Toscana chiedendo di avere delle informazioni in merito. Spero me le faccia avere per capire se davvero la negativizzazione del calciatore è avvenuta prima o meno della partenza. Vorrei condannare lo striscione con le micacce di morte a Vlahovic, ma anche lo strisicione su Ponte Vecchio dove Commisso viene dipinto come un pagliaccio".

Sullo stadio: "Possiamo dire con certezza che la giuria internazionale si ritroverà a Firenze il 2-3-4 marzo per chiudere defintivamente il concorso. Io sono sicuro che il progetto sarà di grandissimo livello. Franceschini ci ha aiutato raccogliendo questa sfida e lo ringrazio, ma ci stiamo muovendo per ottenre ulteriori fondi in modo tale da consegnare alla Fiorentina un gioiello che guarda al futuro che renderà almeno tre volte di quanto adesso rende il Franchi. Vincerà il progetto che saprà tenere la storia della Fiorentina mischiandola con il moderno".

Su Commisso: "Spero che torni presto a Firenze. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo proprio parlato dello stadio. Posso dire che il nostro obiettivo è quello di consegnare alla Fiorentina uno stadio che porti a Commisso quello che cercava. I rapporti con la Fiorentina sono di piena collaborazione. Mi vedrò a breve con Joe Barone per la proroga della convenzione attuale. Ricordo il bel progetto che fu presentato a Firenze che si bloccò sulla vicenda della demolizione delle curve. Quale sindaco vuole che la squadra di calcio della sua città non giochi nella sua città?".

Sul Viola Park: "Lavoriamo molto bene con Casini. Domani abbiamo un incontro per capire l'avanzamento della tramvia che arriverà a Bagno a Ripoli, tutto questo anche per il Viola Park. Io faccio i complimenti a Casamonti perché è veramente un bel progetto. Capisco anche l'arrbbiatura di Commisso verso la burocrazia italiana: per fortuna sul centro sportivo stanno andando veloci".

Sulla Nazionale e Coverciano: "Sono andato a salutare Mancini: l'ho visto sereno e concentrato. Insieme abbiamo visto il progetto di restyling di Coverciano: per me diventerà uno dei più belli al mondo, è incredibile. Sarà terminato nel 2024. Stiamo costruendo il futuro del calcio a Firenze e sono veramente felice di questo incontro con Mancini: gli faccio un grande in bocca al lupo in vista dello spareggio. Ieri ho parlato anche con Gravina che è rimasto molto contento del progetto restyling".

Sulla Fiorentina: "Parlo da tifoso: è chiaro che ha fatto una prima metà di campionato straordinaria. Vederla vicino alla zona Europa è una grande soddisfazione. Mi piace tantissimo Italiano, spero che riesca a dare un giusto clima allo spogliatoio dopo l'addio di Vlahovic. Abbiamo veramente un grande allenatore: secondo me sarà decisivo per garantire continuità".

Su Cabral: "Nella storia della Fiorentina ci sono stati grandi nomi brasiliani. Potremo fare come abbiamo fatto con Borja Valero per farlo innamorare: gli do il pallone nella Sala dei Cinquecento per palleggiare, (ride ndr)".

Qui sotto uno uno dei tweet che il primo cittadino di Firenze ha fatto in serata in merito.