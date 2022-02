NARDELLA, Contento del lavoro sul Franchi. Ora...

Intervenuto sulla pagina Youtube di ViolaFun, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato così: "Aspettiamo Commisso, che venga presto a Firenze. Italiano? A me piace tanto perché fa parte di un calcio che guarda ai fatti. È una persona equilibrata e amo il calcio in cui contano i valori di una persona, non quello in cui un giocatore giura amore ad una maglia e poi la cambia".

Poi le sue parole sullo stadio: "Sono molto contento del lavoro che sta andando avanti. Siamo riusciti a portare a casa tanti soldi, 100 milioni di euro ed è l'unico caso in Italia, forse in Europa, dove c'è un impegno di soldi importanti per la ristrutturazione di uno stadio di calcio. A marzo andremo bene. L'ultima volta che ci siamo visti con Commisso abbiamo parlato dello stadio ed io sono sempre stato molto aperto, disponibile e collaborativo, quindi se la Fiorentina ha voglia e disponibilità ci siamo, altrimenti noi puntiamo a realizzare un gioiello da mettere nelle mani della società e della squadra perché questa società e questa squadra meritano un grande stadio ed il nuovo 'Franchi' sarà un grande stadio".

Dove giocherà la Fiorentina durante la ristrutturazione? "Quando avremo il progetto lo sapremo ma dovrà valutarlo la società. A volte si gioca contestualmente ai lavori, a volte no. I tempi di realizzazione della ristrutturazione sono dettatati dall'Europa sennò perdiamo i soldi. È una sfida molto difficile ma ce la possiamo fare. Penso che faremo la più grande operazione a livello di ristrutturazione sportiva legata ad uno stadio di calcio. Sarebbe una festa straordinaria nel 2026 festeggiare i 100 anni della Fiorentina con il completamento della ristrutturazione dello stadio".