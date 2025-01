NAPOLI, Idea Pongracic per la difesa di Conte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Il Corriere dello Sport scrive di una possibile idea Marin Pongracic per il Napoli: incassato il no di Danilo, che dopo aver risolto il contratto con la Juventus tornerà in Brasile, al Flamengo, gli azzurri cercano un centrale da inserire nelle rotazioni e per sostituire l'infortunato Buongiorno. Il nome nuovo è appunto quello di Pongracic, centrale croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal.

Operazione di mercato che permetterebbe a Conte di avere il suo centrale e all'ex Lecce di cambiare aria per cercare spazio.