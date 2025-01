NAPOLI, Dopo il no per Pongracic ora tenta Biraghi

FirenzeViola.it

Nello spazio dedicato al Napoli, sulla Gazzetta dello Sport si fa anche il nome di Cristiano Biraghi: l'ormai ex capitano della Fiorentina, ai margini della rosa da inizio dicembre, potrebbe rientrare nei piani di Antonio Conte. La Gazzetta scrive infatti che, dopo il no incassato dai viola per Pongracic, il Napoli, alla ricerca di rinforzi in difesa potrebbe tornare a parlare con Pradè e i soci proprio per Biraghi, che potrebbe arricchire la batteria degli esterni azzurri e, nel caso, far scivolare Olivera o Di Lorenzo centrali. Una soluzione utile anche per tamponare l'assenza di Buongiorno.