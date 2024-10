MUTU, Visita al Viola Park: incontro con Commisso

Fonte: Lu.Magis.

Adrian Mutu, in questi giorni a Firenze anche per girare alcune immagini per un docu-film, ha fatto un blitz anche al Viola Park, il nuovo centro sportivo che vede per la prima volta. Approfittando della partita della Fiorentina Femminile, ha visto uno spezzone di gara delle viola e conosciuto il presidente Rocco Commisso. Domani l'ex Fenomeno viola, molto amato dai tifosi, sarà al Franchi ad assistere a Fiorentina-Milan prima di ripartire.

Rocco Commisso ha così potuto stringere le mani ad uno dei giocatori che con la maglia della Fiorentina ha lasciato il segno e da parte sua l'ex numero 10 ha conosciuto il nuovo proprietario viola mentre aveva già conosciuto il compianto Joe Barone e gli altri dirigenti in occasione dell'International Cup a Bucarest nel dicembre 2022, quando lui era allenatore del Rapid. Anche in quell'occasione aveva ripetuto di sognare di allenare la panchina viola.