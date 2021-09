MOVIOLA, Rigore netto, ma Ghersini non lo vede

Come da consuetudine, La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport forniscono la propria interpretazione della moviola. Per la rosea il fallo di Walace su Bonaventura è punibile e l'arbitraggio di Ghersini (voto 5,5) mostra qualche sbavatura. Leggermente più deciso il giudizio del quotidiano romano: il rigore è netto. Pairetto dalla sala Var si accorge del contatto non visto da Ghersini. L'intervento della tecnologia è opportuno ed evita un errore grave. Mai rigore, invece, il contatto Quarta-Deulofeu.