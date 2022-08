MORETTO A RFV, Lo Celso vuole solo il Villarreal

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, è intervenuto a Radio FirenzeViola per fornire qualche aggiornamento sulla situazione di Giovani Lo Celso: "Tra ieri sera e stamattina l'entourage di Lo Celso e il Villarreal hanno intensificato i contatti per arrivare a un accordo totale e sono molto vicini. La situazione è stata accelerata e mi hanno fatto capire che il Tottenham potrebbe anche lasciarlo andare in prestito secco, così da provare a rivenderlo tra un anno a una cifra anche superiore. E mi hanno confermato un dettaglio fondamentale: il ragazzo ha in testa il Villarreal, ha stoppato tutte le altre operazioni finché non si arriverà all'accordo con loro. Se poi la trattativa si fermasse, allora potrà valutare le altre opzioni. Ma per motivi familiari e personale vuole stare in Spagna. Certo, il Villarreal non ha tantissimi soldi disponibili, ma ribadisco che Lo Celso ha come priorità assoluta di tornare a vestire quella maglia".

C'è una deadline?

"Se non si risolve oggi, magari domani. So che c'è anche il Napoli oltre alla Fiorentina...".

Che operazione è Jovic?

"Potenzialmente è un affare da 9, vedrete. Quando mi chiedono chi potrà essere la rivelazione del campionato mi viene da dire Jovic".