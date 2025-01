MONZA, Insiste per Palacios dell’Inter. Si libera Marì?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza si conferma una tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato invernale. Dopo l’ufficialità di Urbanksi dal Bologna, i biancorossi puntano Tomas Palacios, difensore argentino dell’Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport il club biancorosso insiste per portare il calciatore in rosa: c’è ora attesa per quella che sarà la decisione di Palacios. Questo affare in ottica viola potrebbe liberare Pablo Marì, obiettivo di mercato della Fiorentina.