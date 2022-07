MILENKOVIC, Pronto un triennale. E c'è la deadline

Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina vorrebbe offrire a Nikola Milenkovic un prolungamento del contratto. Ma, a differenza della soluzione scelta un anno fa (rinnovo di un anno), si tratterebbe di siglare un accordo della durata di almeno altre tre stagioni, con un ingaggio che arriverebbe a toccare quota 3 milioni. Una deadline sulla possibile cessione del giocatore è stata già stimata e non andrà oltre il 6 agosto, giorno in cui la Fiorentina concluderà la tournée tra Austria e Spagna.