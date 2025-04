FirenzeViola Milan-Fiorentina, succede un po' di tutto nel primo tempo: al 45' è 2-1 viola

Succede un po' di tutto nel primo tempo di Milan-Fiorentina, anticipo della 31esima giornata di Serie A. I primi 10 minuti sono di apoteosi viola con due reti di pregevole fattura: la prima arriva grazie a una giocata di Gudmundsson che dopo aver messo a sedere Tomori ha costretto Thiaw all'autogol con un passaggio per Kean, la seconda invece è un'azione corale splendida, partita da un lancio a tutto campo di Fagioli, rifinita da Parisi per il cross di Mandragora che trova Dodo sul secondo palo. L'appoggio del brasiliano per Kean permette così all'attaccante della Fiorentina di fare il 17esimo gol stagionale in A da due passi.

Poi però il Milan cambia faccia e inizia ad impensierire De Gea fino al gol di Abraham, abile ad aggirare tutta la difesa gigliata e a mettere in rete un passaggio di Pulisic al limite dell'area. Gli animi a quel punto si scaldano un po' e non ci sono tante occasioni se non un gol annullato a Ranieri per un fallo di Parisi su Pulisic. Squadre negli spogliatoi sul 2-1 per la Fiorentina, con il Milan subissato di fischi da San Siro ma ancora in gara e pronto a un secondo tempo da battaglia.