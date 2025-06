Fiorentina, gli obiettivi in attacco: Dzeko, Immobile e non solo: anche Shpendi e Ioannidis

La Fiorentina, ammesso che il centravanti piemontese rimanga, è alla ricerca di un vice Kean. I nomi più gettonati, usciti quasi in simultanea, sono quelli di Edin Dzeko e Ciro Immobile. Classe 1990, Immobile viene da 19 gol in 41 presenze con il Besiktas ed è legato ai turchi per un altro anno a 6 milioni di euro. I gigliati gli hanno proposto un biennale, l'ex Lazio vorrebbe tornare in Italia ma c'è da battere la concorrenza del Milan di Allegri. Poi c'è Edin Dzeko.

Il bosniaco ha 39 anni ed è svincolato dopo l'ultima esperienza al Fenerbache. Anche lui vorrebbe un biennale ma, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sarebbe intenzionata, vista l'età, a proporgli un anno più opzione per il secondo. Fotis Ioannidis e Cristian Shpendi sono le alternative ai due bomber over 30. Considerando le ultime esperienze e, soprattutto per il greco, le cifre richieste, rimangono dietro a Dzeko e Immobile nella lista di Pradè.