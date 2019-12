MERCATO, Per Cerofolini possibile passaggio in C

Michele Cerofolini si è perfettamente ripreso dall'infortunio patito a fine della scorsa stagione ed è stato già convocato come terzo portiere dalla Fiorentina (Brancolini spesso si unisce alla Primavera). Ma il portiere ha bisogno di fare esperienza e nei viola è chiuso da Dragowski e Terracciano che ovviamente danno ampie garanzie per campionato e Coppa. Così a gennaio il giocatore aretino è destinato ad andare a giocare. Per questo sono molte le richieste arrivate da club di serie C alla ricerca di un portiere.