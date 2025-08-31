Mercato, Lamptey ci siamo: Lindelof aspetta che esca Comuzzo
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Fiorentina partendo dalla situazione di Victor Lindelof. Nonostante la forte concorrenza dell'Everton i dirigenti gigliati, grazie anche all'aiuto di David De Gea, sono riusciti a convincere il centrale svedese ad accettare la proposta viola di un biennale, con opzione per un terzo anno, a quasi 2 milioni di Euro a stagione. Adesso il difensore classe 1991 sta aspettando che la Fiorentina ceda Pietro Comuzzo mettendosi in tasca un tesoretto da 30-35 milioni di Euro. Questa è la cifra che vogliono ottenere i viola, a meno il classe 2005 non verrà ceduto. L'Atalanta ci sta riflettendo, è un'operazione complicata da intavolare negli ultimi giorni di mercato, per capire se ci sono i margini per proporre un'offerta ufficiale. Detto che il ragazzo non sta spingendo per la cessione, se i bergamaschi dovessero tirarsi indietro occhio che non tornino alla carica alcuni club esteri, come Manchester United, Nottingham Forest e Lipsia, che avevano sondato Comuzzo nel corso dell'estate.
Intanto siamo ai dettagli per Tariq Lamptey. L'esterno anglo-ghanese classe 2000 passerà a titolo definitivo dal Brighton alla Fiorentina per una cifra finale intorno ai 6 milioni di Euro più bonus. Per lui pronto un contratto fino al 2029. Stessa scadenza per Fabiano Parisi, pronto a rinnovare con i gigliati prima di essere ceduto in prestito, nel caso ci siano i presupposti, ad un altro club. La Fiorentina saluta infine Alessandro Bianco. Il centrocampista lascerà il capoluogo toscano in prestito secco: lo accoglierà il Paok. Nella mattinata di oggi sono previste le visite mediche. Ricordiamo che il suo accordo coi viola scadrà nel 2026, quindi di fatto è un addio.
