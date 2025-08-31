Mercato, Lamptey ci siamo: Lindelof aspetta che esca Comuzzo

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Fiorentina partendo dalla situazione di Victor Lindelof. Nonostante la forte concorrenza dell'Everton i dirigenti gigliati, grazie anche all'aiuto di David De Gea, sono riusciti a convincere il centrale svedese ad accettare la proposta viola di un biennale, con opzione per un terzo anno, a quasi 2 milioni di Euro a stagione. Adesso il difensore classe 1991 sta aspettando che la Fiorentina ceda Pietro Comuzzo mettendosi in tasca un tesoretto da 30-35 milioni di Euro. Questa è la cifra che vogliono ottenere i viola, a meno il classe 2005 non verrà ceduto. L'Atalanta ci sta riflettendo, è un'operazione complicata da intavolare negli ultimi giorni di mercato, per capire se ci sono i margini per proporre un'offerta ufficiale. Detto che il ragazzo non sta spingendo per la cessione, se i bergamaschi dovessero tirarsi indietro occhio che non tornino alla carica alcuni club esteri, come Manchester United, Nottingham Forest e Lipsia, che avevano sondato Comuzzo nel corso dell'estate.

Intanto siamo ai dettagli per Tariq Lamptey. L'esterno anglo-ghanese classe 2000 passerà a titolo definitivo dal Brighton alla Fiorentina per una cifra finale intorno ai 6 milioni di Euro più bonus. Per lui pronto un contratto fino al 2029. Stessa scadenza per Fabiano Parisi, pronto a rinnovare con i gigliati prima di essere ceduto in prestito, nel caso ci siano i presupposti, ad un altro club. La Fiorentina saluta infine Alessandro Bianco. Il centrocampista lascerà il capoluogo toscano in prestito secco: lo accoglierà il Paok. Nella mattinata di oggi sono previste le visite mediche. Ricordiamo che il suo accordo coi viola scadrà nel 2026, quindi di fatto è un addio.