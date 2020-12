MERCATO, Il ds Pradè è in cerca di una punta

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione la Fiorentina sta preparando senza fretta il suo mercato invernale. Per il momento, però, la società viola ha solo accelerato per bloccare il giovane talento Maleh, centrocampista del Venezia, classe ‘98, che andrà a giugno in scadenza di contratto. Per lui è pronto un impegno di quattro anni. La società viola interverrà anche su attacco e centrocampo. Nel reparto offensivo Pradè cerca una punta che possa giocare con Dusan Vlahovic, ormai titolarissimo. Quindi, bocciati Pavoletti e Piatek. La Fiorentina nel frattempo ha già dato il via libera per la partenza di Cutrone e aspetta indicazioni da Prandelli per quanto concerne la conferma o meno dell’ivoriano Kouame.