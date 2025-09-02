Mercato Fiorentina, che sforzo. Corriere Fiorentino: "Nessuna cessione importante"

vedi letture

La Fiorentina chiude il mercato senza cessioni importanti e la bellezza di 90,5 milioni di euro investiti al netto di bonus vari. Mai visto, negli ultimi anni, uno sforzo del genere, si legge sul Corriere Fiorentino. Se si esclude la cessione di Kayode, riscattato dal Brentford per 17,5 milioni, e la cessione più «onerosa» alla fine è stata quella di Jonathan Ikonè, ceduto al Paris Fc per circa 3 milioni. Una scelta inevitabile per tentare di alzare l'asticella.

Il passivo ad oggi si aggira intorno ai 67 milioni di euro, ma ciò non significa mettere in crisi casse e bilancio. Perché la Fiorentina aveva e ha un indice di liquidità elevatissimo, perché in teoria basterà incassare entro il prossimo 30 giugno per ridurre il saldo negativo e perché le regole Uefa valgono nel triennio.