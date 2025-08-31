Mercato, dall'arrivo di Lamptey alla cessione di Bianco: il punto

A due giorni dal gong finale della sessione estiva di calciomercato la Fiorentina è una delle squadre più attive. I viola, come riportato da La Nazione, hanno chiuso la trattativa per Tariq Lamptey che arriverà a Firenze per svolgere il ruolo di vice Dodo. Un affare a titolo definitivo per una cifra pari a 6 milioni di Euro più bonus. Il Brighton, temendo di perderlo a parametro zero la prossima estate, ha deciso di accettare l'offerta della Fiorentina. Resta invece in stad-by l'approdo in maglia gigliata di Victor Lindelof.

La sensazione è che Pradè e Goretti prima di chiudere definitivamente con il centrale svedese stiano cercando di fargli posto cedendo un difensore. L'indiziato numero uno è Pablo Marì, per il quale si registra l'interesse del Torino, ma occhio a Comuzzo nel caso in cui l'Atalanta arrivi ad offrire i 35 milioni richiesti dai viola. Dal momento che Lindelof è svincolato i dirigenti gigliati non hanno fretta, la firma può arrivare anche dopo il gong di domani sera. In uscita è tutto fatto per Alessndro Bianco al Paok Salonicco in prestito, mentre rimangono da piazzare Beltran e Richardson, entrambi non convocati per la trasferta di Torino.