MEINI A RFV, Commisso sarà a Firenze sabato mattina

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso è pronto a tornare in Italia: durante la festa per i due anni di vita di Radio FirenzeViola, la giornalista Rai Sara Meini ha dato conto di un'anticipazione di una notizia che verrà approfondita questa sera in un servizio che andrà in onda nel corso dell'edizione serale del Tgr Rai Toscana: il presidente della Fiorentina - secondo quanto riferito - tornerà a Firenze questo sabato mattina. Queste le parole della giornalista: "Rocco Commisso sta bene, non vediamo l’ora che torni, che sia vicino alla squadra. Avrà tantissimi appuntamenti in agenda: il primo con la sindaca Sara Funaro, con un incontro in programma a Palazzo Vecchio. Il presidente andrà al Viola Park per conoscere di persona il nuovo tecnico, seguirà la formazione viola a Bergamo e sarà presente per il derby toscano, perché rimarrà a Firenze fino alla prossima sosta, prevista attorno al 10 ottobre.'

Oltre all’appuntamento con la sindaca Sara Funaro, il presidente potrebbe avere in agenda un incontro con un notaio per comprare una casa vicino a Ponte Vecchio, segno che il rapporto tra Firenze e il patron è sempre più saldo".