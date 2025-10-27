Massimo Mauro su Kean e Retegui: "Non giocano a grandissimi livelli"
FirenzeViola.it
L'ex Juventus Massimo Mauro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato, tra i vari temi, della crisi dei numeri 9 e del livello degli attaccanti della nazionale italiana, citando, tra gli altri, anche Moise Kean: "Dovrebbe essere più semplice fare gol per gli attaccanti, anche perché appena vengono sfiorati in area è rigore. Credo che non ci sono gli attaccanti di una volta. Basti pensare che la Juve ha affidato il suo attacco a David: discreto giocatore, forse sta dimostrando il peggio di se stesso, ma per ora non ha fatto vedere niente.
Un dato interessante: Kean, il nostro centravanti titolare, gioca nella Fiorentina. Retegui gioca in Arabia. I nostri attaccanti non giocano a grandissimi livelli".
