MASSA, Quanti casi: dal graffio a Quarta a Mertens

Davide Massa, arbitro della sfida del Franchi di domenica, è uno dei fischietti più esperti ed affidabili, il più impiegato in questa Serie A (la prossima sarà la 20esima presenza per lui), anche se le ultime volte in cui ha incrociato i viola sono coincise con parecchie polemiche. Internazionale dal 2014, Massa ha arbitrato la Fiorentina 19 volte (8 vittorie viola, 6 pareggi e 5 sconfitte): l’ultima volta al Franchi risale ad inizio anno,quando il fischietto di Imperia fu protagonista dell’ottavo di finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter. La gara fu risolta ai tempi supplementari da un gol di Romelu Lukaku, episodio che generò polemiche da parte della Fiorentina, anche per la foto raccolta da FirenzeViola.it, in cui Martinez Quarta mostrava un lieve graffio a suo parere causatogli dall’attaccante belga nell’azione del gol.

L’ultima volta in cui Massa e Fiorentina si sono trovati sullo stesso campo in Serie A è datata agosto 2018, quando alla prima di campionato il Napoli sconfisse i viola di Montella con un pirotecnico 4-3, match condito anche in quell’occasione dalle proteste viola per l’arbitraggio del direttore di gara, in occasione soprattutto di una presunta simulazione di Dries Mertens che portò ad un rigore per gli azzurri. Per Massa quello di domenica sarà il terzo Fiorentina-Juventus: nell’agosto 2016 arbitrò infatti un’altra prima giornata di A, la gara dello Stadium tra bianconeri e viola,deciso nel finale dal primo gol di Gonzalo Higuain con la maglia della Juve; nell’unico precedente al Franchi è datato aprile 2015, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, quando i bianconeri ribaltarono il risultato dell’andata (deciso dalla strepitosa doppietta di Salah) con un secco 3-0.