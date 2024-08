MARTORELLI A RFV, Davanti viola fortissimi, ma dietro...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per analizzare il mercato gigliato. Questo il suo pensiero iniziando dalla difesa: "Anche l'anno scorso mi ero espresso su quello che consideravo un reparto su cui si doveva intervenire per migliorarne la qualità attraverso l'acquisto di un giocatore esperto e di leadership. Se davanti la Fiorentina ha costruito un reparto fortissimo prendendo Gudmundsson, che è tra i più bravi della Serie A, in difesa in questo momento manca ancora qualcosa".

Su Matip: "Ci vuole un giocatore con esperienza, fisicità e piede e sono sicuro che la società si muoverà in questa direzione. Matip fa parte di questo tipo di giocatori. Penso però che in questa fase di mercato non sia facile andare a trovare calciatori che possono avere tutte le caratteristiche di cui uno ha bisogno. A pochi giorni dalla fine del mercato quelli forti le squadre se li tengono, per cui non c'è molto da scegliere".

