MARCHESE A RFV, Diamo tempo a Pongracic. Kayode...

Giovanni Marchese, ex compagno di Palladino al Genoa ed attuale ct della Nazionale della Sicilia è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare del momento del tecnico viola e della lotta al vertice in cui è coinvolta anche la Fiorentina: "Il Napoli ha un allenatore che ha una fame di vincere impressionante e fino alla fine se la giocherà anche se la squadra più forte ce l'ha l'Inter, chi gioca gioca fa sempre bene".

Cosa pensa della Fiorentina e di Pongracic? "Pongracic non è stato un acquisto azzardato ma ponderato però bisogna dargli tempo visto gli infortuni patiti. La difesa sta facendo bene, come tutta la squadra che corre e si aiuta. La prima parte della pressione la fanno gli attaccanti e la difesa ne giova, è un lavoro di squadra insomma. Palladino è un giovane allenatore, adatta il modulo ai giocatori che ha ma con le sue idee, e sta facendo bene".

Comuzzo e Ranieri che coppia sono? "Si completano, sono molto intelligenti e questo fa la differenza in una squadra di calcio anche se non hanno un nome importante. La Fiorentina sta facendo bene e ne beneficiano anche loro, anche con i cambi che funzionano sempre. Il merito è anche del direttore perché non era facile cambiare tanto e restare ad alti livelli".

Restando a Comuzzo, rispecchia la vecchia storia difensiva, del marcatore puro? "Sono contento che un ragazzo così giovane stia facendo bene in un campionato duro e soprattutto è importante che sia italiano per il futuro anche della Nazionale. Spero che ce ne saranno tanti altri di italiani bravi, anche nelle categorie minori, perché ai giocatori stranieri si dà più tempo con l'alibi che devono adattarsi".

Un giudizio su Kayode? "E' un bravo giocatore ma ha bisogno di trovare ritmo e fiducia e spero che lunedì gli serva proprio a questo la partita. Ma la strada è spianata perciò deve stare tranquillo, vedo un ottimo futuro per lui".