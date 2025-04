Mandragora si commuove a Sky: "Dedico gol e record a papà. Spero nella Nazionale"

vedi letture

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina oggi in gol, dopo la vittoria col Celje parla così a Sky Sport: “Mi avevano chiesto qualche gol brutto, sto cercando di fare anche quelli. Vincere in Europa non è ami facile, David ci ha dato una grande mano nel finale. Ora pensiamo a domenica”.

Che portiere è De Gea?

“Non ci abituiamo mai. Giocare con lui è un piacere, un portiere stratosferico".

Oggi diventa il giocatore con più presenze in Europa nella storia della Fiorentina (34). Lo sa?

“Un grandissimo onore, è la storia della Fiorentina. Sono davvero contento”.

Questo momento è tra i migliori della sua carriera?

“C’è stato qualche rimpianto nella mia carriera. Ho lavorato un sacco, mi godo davvero questo momento e sono felice (si emoziona in diretta, ndr). Nazionale? Lo spero tanto”.

Sul rigore pensava di aver fatto doppio tocco?

"Ero convinto di aver fatto un tocco, Ranieri si era spaventato ma era solo una zolla".

Conclude: "Ci tenevo a dedicare il gol e il record a mio papà che stamani è partito per venire qua. Questo gol è tutto per lui".