Mandragora-Betis, trattativa mai fermata. Senza rinnovo partirà: Nicolussi Caviglia il sostituto

vedi letture

Tra le situazioni interne a cui non ha mai smesso di lavorare la Fiorentina, c'è anche quella di Rolando Mandragora. La trattativa per il rinnovo di contratto è diventata un tira e molla dal quale non è ancora stata trovata una soluzione, cosa che parallelamente alzerebbe la possibilità di una sua cessione.

In tal senso, il Corriere Fiorentino scrive stamani che anche se se ne parla sempre meno, la trattativa col Betis per il centrocampista non si è mai interrotta e nel frattempo l’offerta degli spagnoli è salita fino a circa 6 milioni: se dovesse arrivare a 7/8 la cessione sarebbe più che probabile. A quel punto la società viola piazzerebbe un altro acquisto in mezzo al campo e il favorito per raccogliere l'eredità dell'ex Torino sarebbe Hans Nicolussi Caviglia, obiettivo numero uno in caso di addio di Mandragora - puntualizza il quotidiano -.