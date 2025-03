Mandragora a Sky: "Volevamo un approccio feroce. Mediana a 3? Mi trovo molto bene"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita della sfida contro il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Volevamo indirizzare la partita, partendo forte. Abbiamo lavorato dopo Napoli per avere un approccio feroce, sono molto contento perché l'abbiamo voluta dal primo minuto e ce la siamo meritata".

La spinta del pubblico ha fatto la differenza?

"I tifosi non hanno mai fatto mancare il loro apporto, è così da quando sono arrivato a Firenze ce li teniamo stretti e ce li godiamo".

Come ti trovi con Cataldi e Fagioli nel centrocampo a tre?

"Il centrocampo a tre mi piace molto, abbiamo due ottimi palleggiatori come Cataldi e Fagioli che ci permettono di uscire dal basso, l'abbiamo fatto molto bene nel primo tempo ma un po' meno nel secondo. Mi trovo molto bene, riusciamo a coprire meglio il campo e ad essere aggressivi, è un sistema nel quale mi trovo molto bene.

Volete la terza finale consecutiva?

"La terza finale è un pensiero che ci passa per la testa, siamo rimasti male e stiamo lavorando per arrivare anche in questa e avere un finale diversa. Vogliamo arrivarci, sono tutte partite molto difficili".

Prima o poi segnerai anche gol brutti?

"Spero di farne qualcuno più semplice, i gol sono tutti importanti".