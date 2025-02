Lulù Oliveira sulla Fiorentina: "Che lavoro di Palladino. Beltran al posto di Kean"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano La Nazione, il grande doppio ex di Fiorentina e Como Luis Oliveira, per tutti Lulù, che in entrambe le piazze ha lasciato un gran ricordo, ha presentato la partita delle 12:30 al Franchi, iniziando da una sua analisi sulla squadra di Palladino: "La Fiorentina ha carattere, Palladino sta facendo un gran lavoro. E’ vero, manca Kean per squalifica, ma in attacco c’è tanta qualità per sostituirlo. Come sostituirlo? Con Beltran, è un giocatore che mi piace tantissimo. Si sta ritagliando spazio più indietro, ma lì ci può giocare. Sono convinto che anche Gudmundsson possa fare la differenza e Zaniolo darà una grande mano. Ha bisogno di lavoro e continuità, ma questa è la sua occasione. Obiettivo Champions? Sì, la Fiorentina può fare tutto. Era calata, ma si è già ripresa. Lo si è visto anche con l’Inter".

Poi ha detto la sua anche sugli insulti razzisti ricevuti da Moise Kean al termine della sfida contro l'Inter lunedì sera: "Certa gente ancora non ha capito che siamo nel 2025, neri e bianchi sono uguali. Questo tipo di razzismo non passerà mai, anche se faremo di tutto per farlo finire in secondo piano".