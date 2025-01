LUIZ HENRIQUE, Le ultime tra Botafogo, Fiorentina e OL

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Tuttomercatoweb insiste: la Fiorentina sogna in grande e vuole il crack del Botafogo, Luiz Henrique. I Viola sono a conoscenza delle difficoltà economiche del club di Textor e per questo l'occasione di prendere a una cifra non impossibile, sebbene si parta da una richiesta di 30 milioni di euro, è ghiotta. Il Fogao sta affrontando problematiche economiche che hanno portato la società a non poter annunciare diversi colpi portati già a termine. Inoltre deve essere ancora comunicato e deciso il nuovo allenatore, visto che André Jardine ha deciso di restare all'America in Messico.

Luiz Henrique stesso ha deciso che lascerà il club alvinegro, in Francia e in Brasile si è parlato a lungo dell'ipotesi Olympique Lione, sempre di proprietà di John Textor, ma l'OL ha altrettante problematiche finanziarie e dovrà rientrare di almeno 90 milioni, scrivono Oltralpe, e dunque dovesse accogliere il giocatore sarebbe solo per poi farlo partire. Ipotesi peraltro al momento remota, ma lo stesso giocatore dopo l'Intercontinentale a Doha sarebbe stato proprio a Lione a vedere gli impianti del club e la gara di Europa League contro l'Eintracht.