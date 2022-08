LO CELSO, Ora è rebus: nodi ingaggio e formula

La partita a scacchi per arrivare a Giovani Lo Celso rischia di logorare, ma la Fiorentina ha le idee ben chiare in testa e non si lascia impressionare da quanto filtra un po' da tutte le parti. La Nazione riporta come si dica che il Villarreal abbia deciso di bussare al Tottenham per trovare l'accordo, ma l'unica certezza resta che l'argentino sia stato avvistato al Torneo de L'Alcudia, dove in tribuna c'era anche Burdisso. Al momento resta in agenda l'appuntamento per giovedì, ma il nodo per tutti è l'ingaggio e la formula per farlo partire. Lui non ha fretta ed aspetta, l'avventura in Italia lo stuzzica, mentre i viola tengono sempre aperta anche la pista che porta a Nedim Bajrami. Certo, Lo Celso ha esperienza europea e questo potrebbe essere decisivo.