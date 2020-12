LIVE FV, ACF-Slavia Praga 2-2: bomber Sabatino-gol

39' - Ora la Viola preme alla ricerca del vantaggio, che alla luce della prestazione di oggi sarebbe anche meritato

33' - GOOOOOOOLLL!!! GOOOOOL!!! SABATINO! Pareggio viola! Grande azione sulla destra di Bonetti, che salta la diretta avversaria e mette al centro per la numero 9 che con la punta del piede mette in rete! 2-2 più che meritato per le viola!

30' - Terzo cambio viola: dentro Vigilucci, fuori Zanoli

28' - Che occasione per la Fiorentina prima con Sabatino e poi con Thogersen: sventagliata centrale per l'attaccante che sola controlla e va al tiro: sulla ribattuta di piede del portiere il terzino mette fuori a porta vuota

23' - Tiro centrale di Adami: palla che finisce sul fondo ma l'occasione era ghiotta anche se la distanza era molta

20' - Secondo cambio viola: dentro Adami e fuori Neto

18' - Punizione viola con Bonetti: ci arriva il portiere dello Slavia e devia la palla a lato. Buona chance per le padrone di casa

15' - Primo cambio viola: fuori Clelland e dentro Piemonte

14' - SLAVIA IN VANTAGGIO. Cross dalla sinistra, colpo di testa di Divisova che trova il gol del 2-1 sul primo palo: non bene il portiere viola nell'occasione

11' - Progressione viola con Neto che apre per Clelland ma la palla messa in mezzo è facile preda di Votikova

6' - Ammonita Clelland per un fallo a centrocampo. La Viola però resta in pressione

2' - Subito palla al centro di Clelland per Bonetti che prova la rovesciata: palla a lato non di molto

1' - Via al secondo tempo al Franchi, si riparte dal risultato di 1-1 tra Fiorentina e Slavia Praga. Nello Slavia fuori Szewieczkova e dentro Slajsova

=== INTERVALLO ===

46' - Finisce qui il primo tempo: finisce 1-1 tra Fiorentina e Slavia Praga dopo i primi 45' di gioco

45' - Assegnato un minuto di recupero

41' - La Fiorentina si rigetta subito nella metà campo dello Slavia alla ricerca del nuovo vantaggio

38' - PAREGGIO DELLO SLAVIA. Punizione dalla destra, mischione in area davanti a Ohrstrom e Persson trova la rete dell'1-1. Che peccato...

35' - Lana Clelland fermata dall'arbitro in contropiede dopo uno strattonamento prolungato con Pincova: non sembrava esserci nulla, si sarebbe presentata davanti al portiere Vitikova

32' - Esce bene la Ohrstrom che anticipa in presa bassa Divisova

27' - Azione viola ancora pericolosa: la palla finisce in calcio d'angolo

21' - Fiorentina ad un passo dal 2-0 con Clelland! Azione personale sulla sinistra, la scozzese salta due avversarie e va al tiro sul secondo palo: palla fuori

18' - Angolo per la Fiorentina dopo un bel cross di Clelland: nulla di fatto e sulla ripartenza Bonetti commette fallo e si prende il giallo

13' - Ancora lo Slavia pericoloso: azione sulla sinistra con Quinn che si fa saltare: fallo e punizione per le ceche

9' - Reagisce subito lo Slavia che preme sulla destra: si chiude però bene la Fiorentina

4' - GOOOOOOL!!! QUINN! Cross di Breitner da calcio d'angolo e colpo di testa del difensore centrale che mette in rete! 1-0 viola immediato!

3' - Incursione viola per vie centrali: Sabatino anticipata all'ultimo in calcio d'angolo

1' - Partiti! Fiorentina - in completo viola - che attacca verso la Curva Ferrovia, Slavia (maglia biacorossa e pantaloni bianchi) che lo fa dalla parte opposta

0' - Squadre in campo: si osserva un minuto di silenzio a centrocampo in memoria di Paolo Rossi

13:50 - Tutto pronto al Franchi, ovviamente a porte chiuse. In tribuna sono presenti Joe Barone, Joseph Commisso e Alessandro Ferrari in rappresentanza del club viola

Pomeriggio di Uefa Women's Champions League per la Fiorentina Femminile: le ragazze di Antonio Cincotta, attardate in campionato e reduci dal brutto ko interno contro il Milan, oggi fanno il loro esordio nella competizione internazionale conquistata lo scorso anno grazie al "logaritmo" che ha premiato le viola con il secondo posto finale e penalizzato proprio le rossonere. L'avversario del turno di oggi, i sedicesimi di finale, sono le ceche dello Slavia Praga, che già ha incrociato la Fiorentina (a livello maschile) nei preliminari di Champions League dell'agosto 2008 (2-0 al Franchi con reti di Mutu e Gilardino, 0-0 a Praga nel match di ritorno che qualificò ai gironi la squadra di Prandelli).

Ecco le formazioni ufficiali del match, con fischio d'inizio alle ore 14 (gara di ritorno prevista a Praga tra una settimana allo stesso orario):

Fiorentina (4-3-3): Ohrstrom; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Mascarello, Breitner, Neto; Bonetti, Sabatino, Clelland.

A disposizione: Forcinella, Cordia, Arnth, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Kim, Baldi, Fusini.

All. Cincotta.

Slavia Praga (4-2-3-1): Votikova; Jarchovska, Necidova, Pincova, Bartovicova; Persson, Cahynova; Divisova, Kreijcikova, Szewieczkova; Kozarova.

A disposizione: Lukasova, Sladka, Huvarova, Khyrova, Karasova, Cerna, Vesela, Slajsova, Surnovska, Zemberyova.

All. Kolomaznik.