LIROLA, L'OM ora cambia formula e prova a chiudere

Si scalda l'operazione che potrebbe portare presto Pol Lirola a vestire di nuovo la maglia dell'OM, con il Marsiglia che starebbe preparando una proposta in prestito con obbligo di riscatto a 12/13 milioni, senza prevedere un pagamento dilazionato come nella prima proposta. Secondo quanto ricostruito da FV, i francesi stanno aspettando di poter cedere Kamara, che è richiesto dal Siviglia e ha qualche proposta in Premier, e Caleta Car, che invece è uno dei centrali che segue il West Ham dopo il fallimento della trattativa con Milenkovic. Se queste operazioni andranno in porto nelle prossime ore, arriverà anche l'assalto decisivo a Lirola, che libererebbe un posto per l'eventuale acquisto di Zappacosta, da ieri più vicino alla Fiorentina.