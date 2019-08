LIPPI, Nuovo alleato viola. Farà il tris?

Ogni società e ogni direttore sportivo ha i suoi procuratori e intermediari di riferimento. Daniele Pradè e la Fiorentina non fanno eccezione. E se Alessandro Lucci lo è da tanti anni, in cui ha sempre fatto fare buoni affari alla società viola soprattutto nella prima gestione di Pradè, e continua comunque ad esserlo, in questi giorni è impossibile non notare l'aiuto di Davide Lippi. Grazie a lui infatti alla Fiorentina sono arrivati prima Lirola e oggi Ribery. Due affari completamente diversi, un giovane di prospettiva ma già con una buona esperienza in A per quanto riguarda l'ex Sassuolo e un giocatore di grande spessore per quanto riguarda il francese. Due trattative non facili, soprattutto la seconda, in cui Lippi è stato quasi un garante del nuovo corso viola. Ma l'alleanza tra Lippi e la Fiorentina potrebbe anche continuare perché è l'agente di Matteo Politano, nel mirino della dirigenza viola. Convincere il giocatore della bontà del progetto fiorentino non sarà difficile, con l'Inter starà poi a Pradè fare l'affare. Vedremo dunque se il figlio dell'ex ct farà il tris.