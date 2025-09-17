FirenzeViola
Lieve influenza per Kean, assente dall'allenamento. Gudmundsson in gruppo
Si sta svolgendo in questi minuti l'allenamento della Fiorentina al Viola Park. Agli ordini di Stefano Pioli c'è praticamente tutto il gruppo ad eccezione di Moise Kean, oggi indisponibile per una lieve sindrome influenzale che lo costringe a stare a riposo e a gestire le forze in vista della gara col Como di domenica prossima, ore 18 allo stadio Franchi.
Il centravanti è l'unico assente della seduta odierna, mentre dall'altra parte è da considerare recuperato Albert Gudmundsson, che da ieri ha ripreso a lavorare in gruppo e anche stamani sta svolgendo l'allenamento col resto della squadra (al pari di Abdelhamid Sabiri, anch'esso tornato in gruppo ieri dopo i giorni d'assenza per il parto della moglie).
