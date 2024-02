LEC-FIO, I probabili 11: torna Nico dal 1'. Belotti...

FirenzeViola.it

Chiuso il calciomercato, è tempo di tornare sul campo. La Fiorentina domani sera sarà impegnata nella difficile trasferta di Lecce, al Via del Mare. Lo farà con più di un acciacco, tra Sottil e Nico Gonzalez, senza Arthur (non convocato per un affatticamento), Kouame (ancora in Coppa d'Africa) e Ikone (squalificato). Una situazione difficile da gestire, con Italiano che comunque si dovrebbe affidare al suo classico 4-2-3-1. Davanti a Terracciano spazio ad una linea a quattro composta da Kayode, in vantaggio su Faraoni, Milenkovic, Ranieri e Biraghi che rientra dalla squalifica. In mediana Maxime Lopez sostituirà l'acciaccato Arthur e farà coppia con Duncan. Dietro a Beltran unica punta, si aggigeranno Nico Gonzalez, Bonaventura e molto probabilmente Sottil. Con il neo acquisto Belotti che scalpita, pronto ad entrare dalla panchina.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 77 Kaba, 8 Rafia, 16 Gonzalez; 7 Almqvist, 9 Krstovic, 10 Oudin.

In panchina: 21 Brancolini, 40 Samooja, 12 Venuti, 13 Dorgu, 29 Blin, 18 Berisha, 91 Piccoli, 11 Sansone, 50 Pierotti, 22 Banda.

Allenatore: D’Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 3 Biraghi; 8 Lopez, 32 Duncan; 10 Gonzalez, 5 Bonaventura, 7 Sottil; 9 Beltran.

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 22 Faraoni, 65 Parisi, 28 Martinez Quarta, 37 Comuzzo, 38 Mandragora, 19 Infantino, 72 Barak, 18 Nzola, 20 Belotti.

Allenatore: Italiano.