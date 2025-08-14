Leao e quell'invito rossonero a Kean: "Moise un fratello: in campo ci mangeremmo tutti"
Durante una diretta sul suo canale Twitch, l’ala del Milan Rafael Leao ha parlato del suo amico Moise Kean. A un fan che gli chiedeva se avrebbe voluto invitare il centravanti viola in diretta, Leao ha così risposto: "Sarebbe bello… anche al Milan. Voglio un gran bene a Moise, lo considero come un fratello. In campo saremmo formidabili, domineremmo insieme: ci mangeremmo tutti. Qualunque squadra sceglierà, ne uscirà rafforzato". Ricordiamo che Leao, al pari di Kean, ha una grande passione per la musica Rap e come il centravanti viola si è spesso divertito a incidere qualche singolo.
