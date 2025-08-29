Le uscite: occhio a Parisi. Ikoné e Barak ai saluti, stallo Beltran

Il Corriere dello Sport fa un punto anche sulle uscite della Fiorentina. Si parte da Fabiano Parisi, ieri titolare nella sfida di Conference col Polissya e sostituito all'intervallo dopo una prova incolore. In questo momento l'idea di Pioli è impiegare Fortini largo a sinistra. Il classe 2006 diventerebbe, così, il sostituto di Gosens, motivo per cui sarà necessario trovare una squadra a Parisi. Non prima di avergli rinnovato il contratto fino al 2029. Dopodiché, ecco che si punterà a un vice Dodo. Il nome che i dirigenti viola hanno in pugno è Tariq Lamptey, ventiquattrenne in scadenza col Brighton. Gli inglesi puntano a un incasso di 10 milioni, ma la Fiorentina proverà a limare la cifra acquistando il suo cartellino a titolo definitivo. Tutto pronto per un effetto domino che dovrà però essere innescato appunto da Parisi.

E sulle altre uscite: Jonathan Ikoné è stato cercato nuovamente dal Paris FC ma ha attratto l'interesse di altri due club esteri. Uno è il Rizespor, l'altro il Southampton. Allo stato attuale gli inglesi sono in leggero vantaggio: si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Antonin Barak, invece, è cercato da Hellas Verona (squadra di cui ha fatto parte dal 2020 al 2022) e Cagliari. Anche nel suo caso la Fiorentina cerca un compratore che sia disposto a negoziare l'acquisto del centrocampista a titolo definitivo visto il suo contratto in scadenza il prossimo anno. Sul fronte Beltran, invece, scrive il Corriere, non si registrano novità.