Dzeko, ultima chiamata. La Conference per conquistarsi Vanoli

Torna l'Europa e il pensiero corre a Edin Dzeko. Quello della Conference è il terreno su cui il numero nove viola si è mosso meglio da quando è a Firenze (due reti in quattro presenze). Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che titola 'Dzeko, ultima chiamata' e nel ricordare i numeri europei del classe '86 (67 reti nelle competizioni Uefa su un totale di 157 presenze) rivela che domani sera contro l'Aek Atene toccherà a lui, per adesso a segno solo in Conference. Perché Roberto Piccoli è in dubbio per una botta alla caviglia rimediata sabato contro la Juventus, mentre per Moise Kean potrebbe esserci un turno di riposo.

L'ex Roma e Inter era venuto a Firenze per giocare ma le cose si sono complicate. In primavera, scrive la Gazzetta, verranno fatte le valutazioni su quanto spazio ha avuto e le relative riflessioni sul futuro per un calciatore che ha un contratto fino a giugno prossimo, con opzione per la prossima stagione. Vanoli rimane pur sempre alla ricerca di una spalla ideale per Kean e chissà che non possa essere l'esperto attaccante bosniaco l'ideale per esaltare le caratteristiche del centravanti della Nazionale Italiana.