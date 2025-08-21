Dagli inviati Le ultime da Presov: l'undici di Pioli e i tifosi viola in trasferta

Le ultime da Presov, Slovacchia, a cura del nostro inviato Tommaso Loreto. Stasera debutto del Pioli-bis, con la Fiorentina che giocherà la prima gara ufficiale della stagione contro il Polissya Zytomyr, andata dei playoff di Conference League.

La Fiorentina è arrivata ieri in Slovacchia, atterrando a Kosice. In mattinata, oggi, risveglio muscolare. E stasera alle 20 fischio d'inizio. Formazione che sembra pressoché fatta: avanti col 3-4-2-1, con De Gea in porta, linea difensiva con Pongracic al centro e Comuzzo e Ranieri ai lati; Dodo a destra, Gosens a sinistra, Sohm e Fagioli in mezzo e poi Dzeko e Gudmundsson a supporto di Moise Kean.

Circa 350 i tifosi viola presenti stasera nella piccola Tatran Arena, impianto da 6mila posti che sarà sold out. Tanti i curiosi locali che saranno a osservare la partita e soprattutto le stelle viola.