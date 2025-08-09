Dagli inviati

Le ultime da Old Trafford: che atmosfera al Teatro dei Sogni

Le ultime da Old Trafford: che atmosfera al Teatro dei Sogni
Oggi alle 11:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Manchester, Andrea Giannattasio

La Fiorentina si prepara a vivere l'ultima amichevole in terra inglese nel Teatro dei Sogni, l'Old Trafford dove i viola sono attesi dal Manchester United pronto ad iniziare la stagione in Premier League. Stefano Pioli si aspetta delle risposte soprattutto in attacco, ancora a secco in terra inglese.

Le ultime dall'esterno dell'impianto che ospiterà l'amichevole a partire dalle 13:45 dall'inviato di Firenzeviola.it: