Dagli inviati
Le ultime da Old Trafford: che atmosfera al Teatro dei Sogni
La Fiorentina si prepara a vivere l'ultima amichevole in terra inglese nel Teatro dei Sogni, l'Old Trafford dove i viola sono attesi dal Manchester United pronto ad iniziare la stagione in Premier League. Stefano Pioli si aspetta delle risposte soprattutto in attacco, ancora a secco in terra inglese.
Le ultime dall'esterno dell'impianto che ospiterà l'amichevole a partire dalle 13:45 dall'inviato di Firenzeviola.it:
I soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradèdi Pietro Lazzerini
4 Il cuore di De Gea, il clima da gara vera e la caccia al primo gol inglese: la Viola vuole incantare nel "Teatro dei sogni"
Luca Calamai5 motivi per sognare la zona Champions. Ioannidis alternativa perfetta per Kean e Dzeko. Miller idea per il centrocampo. Pioli, massima attenzione alla Conference fin dal play-off (con il Polissya?)
Lorenzo Di BenedettoI titolari sono ok ma le alternative non bastano. La Fiorentina esce da Nottingham con più certezze, nel bene e nel male. La squadra è incompleta, servono altri colpi per sognare. Il caso Beltran fa riflettere sul tema calciatori e società
