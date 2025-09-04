Le 3 soluzioni portate da Piccoli: con Kean, senza o dalla panchina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul nuovo attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli. Pronti via e alla prima partita utile Stefano Pioli lo ha buttato dentro dal primo minuto in coppia con Kean con Gudmundsson alle loro spalle. Questa ovviamente non sarà l'unica soluzione possibile, Piccoli potrà giocare titolare anche senza l'ex Juventus al suo fianco in avanti oppure subentrare dalla panchina per spaccare la partita. In un reparto che oltre ai tre calciatori già citati annovera anche Edin Dzeko l'imprevedibilità la farà da padrona.

Inizialmente pensato come sostituto di Kean in caso di partenza del classe 2000, la Fiorentina ha scelto di acquistare Piccoli anche dopo che l'ex Juventus aveva scelto di restare. Per lui i gigliati hanno sborsato al Cagliari 27 milioni bonus compresi e adesso Pioli sta provando a farlo giocare in coppia con Kean. Come si è visto a Torino ancora i meccanismi devono essere oleati, ma con il tempo e il lavoro le due punte potranno fare reparto insieme. Kean ha come arma principale l'attacco della profondità, mentre Piccoli è micidiale di testa. Lo raccontano i numeri della passata stagione con 5 delle 10 reti segnate in Serie A che sono arrivate da un'incornata. Dopo aver alzato l'asticella a livello di club adesso l'obiettivo dell'ex Cagliari è chiaro, fare bene in viola e indossare la maglia azzurra dell'Italia. Chissà, magari ai prossimi mondiali.