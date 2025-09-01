FirenzeViola
Lamptey, cifre e durata del contratto con la Fiorentina. Con Fortini jolly per le fasce
Tariq Lamptey da qualche ora è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Sarà lui a ricoprire il ruolo di vice Dodo. Se dovessero restare sia Niccolò Fortini che Fabiano Parisi, il giovane viola sarà un jolly in più non incidendo sulle liste vista l'età e vista la sua capacità di giocare sia a sinistra (dove ha giocato quasi tutta la stagione a Castellammare) ma anche a destra. Le fasce dunque sono ben coperte.
A proposito di Lamptey il giocatore classe 2000 di scuola Chelsea, pagato 6 milioni più bonus al Brighton, ha firmato un contratto fino al 2028 con la Fiorentina ma con opzione per un altro anno.
Pubblicità
Primo Piano
Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensoredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Viola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
4 Gioco e manovra, Viola rimandata anche a Torino. Dopo la sosta il calendario impone un netto cambio di passo
Copertina
FirenzeViolaOpzione esercitata per Bianco: ha rinnovato al 2027 con la Fiorentina, ora il Paok in prestito
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Pietro LazzeriniNicolussi Caviglia è la chiave di volta del gioco di Pioli. Lindelof e un esterno per completare la rosa e sulle fasce potrebbero restare tutti. L'obiettivo di questa Fiorentina deve essere l'Europa League
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com