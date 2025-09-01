FirenzeViola Lamptey, cifre e durata del contratto con la Fiorentina. Con Fortini jolly per le fasce

Tariq Lamptey da qualche ora è diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Sarà lui a ricoprire il ruolo di vice Dodo. Se dovessero restare sia Niccolò Fortini che Fabiano Parisi, il giovane viola sarà un jolly in più non incidendo sulle liste vista l'età e vista la sua capacità di giocare sia a sinistra (dove ha giocato quasi tutta la stagione a Castellammare) ma anche a destra. Le fasce dunque sono ben coperte.

A proposito di Lamptey il giocatore classe 2000 di scuola Chelsea, pagato 6 milioni più bonus al Brighton, ha firmato un contratto fino al 2028 con la Fiorentina ma con opzione per un altro anno.