La vittoria di Cagliari ha dato consapevolezza, ora la volata europea

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione torna sulla vittoria della Fiorentina di giovedì pomeriggio contro il Cagliari. Un successo che ha rappresentato lo spirito di questo gruppo che è andato oltre le difficoltà. Tre punti che sono arrivati quando tutti invece si aspettavano la solita prestazione opaca dei viola contro squadre in lotta per la salvezza. Certo, se l'assenza di Kean dovesse continuare per la Fiorentina sarebbe dura rinunciare ancora al suo bomber (uno dei migliori in Italia in questo momento), ma sicuramente lo farebbe con consapevolezza ed autostima come contro il Cagliari. Il gruppo squadra ha due leader riconosciuti in De Gea e Gosens, può contare sull'esperienza di giocatori come Cataldi e ovviamente anche su capitan Ranieri.

Insomma la Fiorentina è uscita da questa trasferta in terra sarda consapevole della propria forza, soprattutto a livello di collettivo. Una spinta in più per affrontare al meglio la volata finale per un posto in Europa.