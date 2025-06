FirenzeViola Dzeko, 39 anni e non sentirli: rendimento ancora top e un piede sempre caldo. Ecco i numeri

vedi letture

La Fiorentina ha il suo primo nuovo acquisto, Edin Dzeko, una carriera che parla per lui nei club e in Nazionale. A 39 anni l'unico timore è ovviamnete la tenuta fisica, con l'età che potrebbe incidere nelle prestazioni. Eppure a ben vedere non ci sarebbe molto da preoccuparsi visto che nella Süper Lig turca ha collezionato solo in questa stagione e tra tutte le competizioni ben 53 presenze, come il compagno di squadra Dušan Tadić.

Un impiego che dunque la dice lunga su come il suo rendimento sia top nonostante tra i 10 campionati europei sia secondo solo a Modric (40 anni) per età; e guarda caso anche lui approda in serie A. Segno che quando c'è la qualità l'età anagrafica è un ostacolo fino ad un certo punto perché gli atleti, che fanno vita da atleti appunto, sanno gestirsi al meglio.

E se il rendimento non è un problema, lo è ancora meno la capacità di essere ancora decisivo sotto porta. Basta guardare i numeri visti i 21 gol tra tutte le competizioni in questa stagione e i 25 nella precedente sempre al Fenerbahçe; marcature turche troppo molli? Chissà, il dubbio è lecito visto che nelle sei stagioni precedenti c'era riuscito solo in un’occasione, nel 2017/18 con la Roma quando aveva segnato 24 reti. E se in queste due stagioni proprio Tadic ha fatto meglio in termini numerici prendendo parte a 61 gol tra quelli fatti e quelli propiziati con gli assist, il contributo dato da Dzeko è comunque molto alto, con appunto 46 gol e ben 13 assist. Se questo è lo Dzeko che arriva a Firenze, con l'attacco viola ci sarà da divertirsi.