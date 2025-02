FirenzeViola La prima di Fagioli e Zaniolo dall'inizio e il rientro di Comuzzo: il probabile undici viola anti-Como

Raffaele Palladino ha voluto per certi aspetti essere "sibillino" durante la conferenza stampa di venerdì. Ha lasciato di fatto intendere quello che - oggi contro il Como - potrebbe essere l'assetto tattico della Fiorentina, che per la seconda volta in stagione dovrà fare a meno di Moise Kean: «Sto sperimentando nuove soluzioni» ha dichiarato l’allenatore, aggiungendo che la sua squadra «non dovrà avere fretta di verticalizzare immediatamente verso la prima punta… o le due punte». Proprio da quest’ultima osservazione, si potrebbe partire per cercare di delineare la formazione di una Viola che, priva del suo capocannoniere, punta comunque a conquistare punti fondamentali per la parte alta della classifica.

Quanti dubbi

L’utilizzo di Beltran sembra certo, mentre il vero dubbio riguarda chi tra Zaniolo e Gudmundsson affiancherà l’attaccante argentino nel tandem offensivo, all’interno di un 4-4-2 che dovrebbe essere confermato come modulo iniziale. Al momento, sembra Zaniolo ad essere in lieve vantaggio. Molti altri aspetti della formazione anti-Como sono però ancora incerti. Un dettaglio che sembra scontato è il ritorno in campo di Comuzzo, dopo la squalifica a San Siro, al fianco di Dodo e Gosens sugli esterni, con Ranieri al centro della difesa. A centrocampo, si prevede una rotazione più marcata, anche grazie al rientro di Dodo in una posizione più arretrata rispetto alle ultime partite, in cui aveva giocato come mediano di destra. Inoltre, dopo un periodo di forma non brillante e un infortunio superato, potrebbe essere il turno di Colpani, con Folorunsho che, nuovamente titolare, si sposterà a sinistra in una linea a quattro (almeno in fase difensiva).

Tocca a Fagioli

Per quanto riguarda il centrocampo, visto l’ennesimo forfait di Adli e le buone condizioni di Cataldi (che però non è ancora pronto per giocare 90 minuti), è plausibile pensare che sia oggi il giorno giusto per vedere Fagioli esordire come titolare in maglia viola. L’ex giocatore della Juventus ha impressionato tutti per la sua prestazione di lunedì contro l’Inter, quindi potrebbe toccare proprio a lui alzare il livello tecnico del reparto, affiancato da Mandragora, ormai un punto fermo della squadra.

FIORENTINA (4-4-2): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 23 Colpani, 8 Mandragora, 44 Fagioli, 90 Folorunsho; 17 Zaniolo, 9 Beltran. Allenatore: Palladino.

COMO (4-2-3-1): 30 Butez; 28 Smolcic, 13 Dossena, 2 Kempf, 41 Valle; 23 Perrone, 33 Da Cunha; 38 Diao, 79 Paz, 7 Strefezza; 10 Cutrone. Allenatore: Fabregas.