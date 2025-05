La permanenza di Gudmundsson a Firenze non è scontata: per la Gazzetta "più no che sì"

Nel riepilogare la situazione dei prestiti in casa Fiorentina, la Gazzetta dello sport si concentra su Abert Gudmundsson, titolando: 'Riscatti spinosi, Gud più no che sì'. Per tenere l'islandese servono 17 milioni. Cifra molto alta visto anche il fatto che l'ex Genoa alla prima stagione in viola non ha certo convinto.

Né la piazza né il tecnico Raffaele Palladino, che lo ha tenuto spesso fuori (anche per problemi fisici). Per tenerlo la Fiorentina come detto dovrà versare al Genoa altri 17 milioni, oltre a quelli già stipulati d'accordo per il prestito. Al momento, scrive la Gazzetta, più no che sì. Poi nel mercato, anche nella prima finestra dall'1 al 10 giugno, ci sarà tempo anche per altre riflessioni.