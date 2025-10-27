La moviola del CorSport: non c'è il rigore su Bernardeschi, ma La Penna prende comunque 5

Fiorentina-Bologna rischia di avere una coda molto lunga nei prossimi giorni: il 2-2 di ieri al Franchi infatti è stato pesantemente condizionato dalle decisioni arbitrali e soprattutto dal massiccio intervento del Var. Dei tanti episodi controversi nei 90' ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, analizzando così la direzione di gara dell'arbitro Federico La Penna e del Var Paterna: partita con tanti episodi, due On Field Review (ma una la provoca l’assistente Imperiale che chiama il rigore revocato, Bindoni non ha insegnato nulla?) e una overrule per La Penna (il migliore nei VAR announcement). Non c'è fallo di Holm su Mandragora sullo 0-1.

A inizio ripresa rigore prima assegnato e poi tolto dal Var - Kean tira: prima colpisce lui il pallone con il destro, poi non c’è tocco di Lucumi, La Penna fischia su chiamata di Imperiale. OFR e revoca. In precedenza, nella prima frazione, Dodo lo sfiora con la mano sinistra un pallone che sta uscendo dall’area, non ci sono “vantaggi”, anche se il braccio è largo, situazione al limite. L’arbitro spiega che il movimento è congruo, tutti accettano.

Altri episodi. Doppia situazione, una per area, ravvicinate: Ferguson forse tocca con il braccio sinistro, non punibile. Bernardeschi cade, contatto con Sabiri minimo, nessun rigore, corretto. Sui due rigori per la Fiorentina: braccio sinistro larghissimo di Ferguson su cross di Dodo che impatta sul pallone. Skorupski lamenta un prece-

dente mani di Kean nell’azione, ma il sinistro è al corpo. Tiro di Kean, Bernardeschi ha il destro lontano dal corpo: OFR (la seconda) e rigore. Holm su Fortini il ripartenza, secondo giallo obbligato. Orsolini oltre Pongracic, il VAR annulla il gol di Dallinga.

Voti del Corriere dello Sport:

La Penna 5

VAR: Paterna 7

