Poesio sul Corriere Fiorentino: "Priorità uscire dalla zona rossa. Sabiri, mossa disperata"

Nel suo editoriale odierno sulle pagine de Il Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta così il pareggio ottenuto ieri dalla Fiorentina contro il Bologna: "Quando a mezzora dalla fine Stefano Pioli ha fatto entrare in campo il redivivo Sabiri la sensazione che la tempesta perfetta stesse per abbattersi sulla Fiorentina e sul suo allenatore è stata fortissima. E invece dal caos, dalle mosse della disperazione, la Fiorentina è riuscita almeno a raccogliere un punto che di questi tempi può essere considerato dorato. Perché adesso l’obiettivo deve essere quello di uscire dalla zona retrocessione e per chi lotta nelle retrovie anche i pareggi possono fare la differenza.

La prestazione di ieri nonostante il pareggio conferma come i problemi di squadra, di gioco e pure di rendimento dei singoli siano ancora lontani dall’essere risolti. È vero che a differenza delle precedenti gare il numero dei tiri in porta è salito a 6 (ma due sono su rigore) ed è anche vero che se Dodò non avesse buttato al vento il più facile dei gol nel finale sarebbe perfino arrivata la prima vittoria in campionato, ma la partita ha visto anche il controllo totale del Bologna per almeno un’ora e una serie di episodi che alla fine hanno fatto rimesso in corsa una Fiorentina che sembrava essere sparita dal campo. La speranza è che l’aver raschiato il fondo e l’aver visto spalancarsi le porte del baratro, abbia fornito un po’ di collante a una squadra che sta ancora cercando di essere tale".