Fiorentina-Bologna 2-2, i giudizi La Penna: per la Gazzetta manca almeno un rigore ai rossoblù

Il rocambolesco pari del Franchi causa - e causerà per diversi giorni - polemiche legate alle decisioni arbitrali. Almeno sei situazioni discutibili, col Bologna che, tramite il proprio Ad Fenucci si è lamentato a fine gara. Finisce 2-2, la Fiorentina la pareggia in undici contro dieci e con due rigori a favore, tutti casi analizzati dai quotidiani. La Gazzetta dello Sport, al contrario del Corriere dello Sport, sottolinea come al Bologna manchi almeno un rigore: al 18’, in uscita dall’area, Dodò va verso la palla col braccio sinistro: rigore che andava assegnato e che invece La Penna considera come naturale nella corsa. Al 37’ manca un giallo a Heggem su Kean.

Al 21’, serve il Var per correggere un abbaglio: la tocca di mano Kean e poi Skorupski, non Lucumi. Al 31’ st gol annullato a Dallinga: Orsolini in fuorigioco. Al 27’ st, rigore per la Fiorentina: braccio che aumenta lo spazio di Ferguson su cross di Dodò, ma prima c’è un sospetto sul braccio di Kean. Al 36’, Sabiri su Bernardeschi più da rigore che no, lo sgambetto c’è, il colpo sarà anche leggero ma dirimente. Al 48’ st tiro di Kean con Bernardeschi che impatta con la mano oltre la figura. Il giudizio finale della rosea sulla prova di Federico La Penna è duro, 4 in pagella per il fischietto romano: troppo Var a salvifico supporto, troppe attese a cercare di capire la verità sfuggita in campo, sempre a inseguire la partita. L'assistente Imperiale prende 4,5, stesso voto per l'altro assistente, Preti.