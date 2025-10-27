"La Penna rovina il Bologna a Firenze": il Resto del Carlino duro sull'arbitro del Franchi

Per spingere Claudio Fenucci (Ad del Bologna) davanti alle telecamere ce ne vuole, tant'è che l'ultima volta era stata nell'agosto 2023. Lo scrive Il Resto del Carlino, quotidiano emiliano: il riferimento va al post-partita di Fiorentina-Bologna, gara terminata 2-2 e pesantemente condizionata dagli episodi arbitrali. Il Resto del Carlino parla di un rigore plateale negato a Bernardeschi, situazione da cui è scaturito poi il doppio giallo (e conseguente rosso) per Holm. Eravamo sul punteggio di 1-2 e in quei pochi istanti la gara ha svoltato.

Il quotidiano però rincara la dose: questo quanto scrive Gianmarco Marchini: "La cosa più grave, però, non è quel che accade, ma quel che si sapeva sarebbe accaduto. Cronaca di un disastro annunciato. Annunciato da una settimana, da quel rigore fischiato al Milan nel finale di San Siro e costato la sconfitta alla Fiorentina di Pioli. Da quel momento, la sedicente parte lesa ha alzato un polverone mediatico, con dichiarazioni forti che hanno gettato benzina sull’ambiente, creando di fatto le premesse a una gara, quella di ieri, improntata sulle proteste a prescindere, sul rumore in campo, sull’esasperazione di ogni contatto. La Penna ci è cascato dentro con tutte e due le gambe e il Bologna ne ha fatto le spese, lasciandoci due

punti che aveva legittimato in lungo e in largo per tutta la partita. Fermare l’arbitro di turno non cambia nulla. E’ un palliativo. Va trovata la cura a un uso del Var che così com’è non funziona. O funziona solo a chiamata: dei più potenti (o prepotenti). Così, però, diventa un campionato a chi alza di più la voce. Ma con il calcio, come lo intendiamo noi poveri illusi, non c’entra nulla".