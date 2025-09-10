La Fiorentina vuole blindare Mandragora: il punto sulla trattativa e i retroscena estivi

La Fiorentina ha deciso: vuole rinnovare il contratto di Rolando Mandragora. Il Corriere dello Sport torna sulla notizia delle ultime ore, la possibile fumata bianca per il prolungamento del contratto. I dirigenti viola sono molto convinti di voler blindare il giocatore campano, assicurandogli un prolungamento fino al 2028 (forse con opzione per il 2029). Alla fine della prossima settimana potrebbe esserci un incontro fra le parti che sblocchi definitivamente la questione, dopo mesi di tira e molla che si erano risolti in un nulla di fatto in quanto la società doveva alleggerire, prima di tutto, il monte ingaggi. Adesso c’è fiducia di poter continuare insieme, prospettando al classe '97 lo stipendio desiderato. Il rinnovo si dovrebbe fare a 1,8 milioni di euro l'anno.

Il Corriere ricorda che Mandragora è attualmente legato alla Fiorentina da un contratto in scadenza nel giugno del 2026, arricchito da un'opzione annuale che scatta al raggiungimento delle venticinque presenze stagionali (tutte da almeno quarantacinque minuti). La Fiorentina negli ultimi mesi ha valutato davvero la possibilità di cederlo, nel caso in cui fosse arrivata una proposta da almeno 10 milioni di euro. Ci ha provato il Real Betis, che però non si è avvicinato alla richiesta dei viola. C'era stato pure qualche contatto con Bologna e Napoli, senza risvolti concreti.